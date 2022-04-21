نائب: نزاهة ديالى تعتمد "الازدواجية" في التعامل مع قضايا الفساد

شفق نيوز/ اتهم النائب المستقل عن ديالى صلاح زيني التميمي، هيئة النزاهة في المحافظة باعتماد معايير "الازدواجية والانتماءات السياسية والحزبية" في التعامل مع قضايا الفساد، مشيراً إلى وجود اعتقالات "مقصودة" وبعيدة عن "رؤوس الفساد".

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حملات اعتقال في المحافظة طالت على الاغلب شخصيات بعيدة عن رؤوس الفساد الحقيقين"، موضحاً أن تلك الاعتقالات "تستثني المتورطين الحقيقيين وماكنة الفساد في ديالى".

وأضاف أن هذه الاعتقالات "هي حملات تصفية مقصودة تستهدف جهات معينة بعيدة عن اهداف مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واجتثاث المفسدين الحقيقيين".

وهدد التميمي باللجوء الى "الجهات القضائية والمفاصل الحكومية في اعلى هرم الدولة لتوجيه حملات مكافحة الفساد نحو رؤوس ورموز الفساد الحقيقية"، مشدداً على ضرورة "ايقاف هذه الاجراءات غير الصحيحة من قبل هيئة نزاهة ديالى والتي تكررت لأكثر من مرة".