نائب من "نينوى المستقبل" يهدد بالانسحاب بسبب "التهميش": التحالف سيبقى أعرجاً وضعيفاً

شفق نيوز/ كشف النائب وعد القدو، يوم الجمعة، عن خلافات داخلية في تحالف "نينوى المستقبل" الذي يضم قوى من الإطار التنسيقي داخل مجلس محافظة نينوى، ملوحاً بالانسحاب منه بسبب ما وصفه بـ"التهميش وعدم الإنصاف" بحق ممثلي قضاء الحمدانية وناحية بعشيقة.

وقال القدو، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إن "التحالف حقق نتائج إيجابية للجميع، لكننا حتى الآن لم نجنِ ثمرة هذا الجهد"، مضيفاً أن "ناحية بعشيقة لم تنصف، ولا تزال خاضعة لهيمنة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف: "أوجه عتباً شديداً إلى رئيس مجلس نينوى أحمد الحاصود، الذي لم يرد على اتصالاتي منذ يومين، في حين كنا على تواصل يومي مكثف عندما كان يواجه جلسات الاستجواب والإقالة"، معتبراً أن "هذا التجاهل يثير الاستغراب ويضع علامات استفهام حول التفاهمات داخل التحالف".

وهدد القدوة، بالقول: "إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فصدقوني سننسحب من هذا التحالف ونتحول إلى طرف محايد، وسنعمل على تحقيق مصالحنا مع أي جهة كانت"، متابعاً: "لن نقبل أن نكون جسراً يعبر عليه الآخرون لتحقيق مصالحهم".

واختتم القدو حديثه محذراً من أن "تحالف نينوى المستقبل سيبقى أعرجاً وضعيفاً حتى نهاية الدورة إذا لم تُحل الأمور سريعاً، فالكل حصل على حقوقه إلا نحن، ونحن الخاسر الأكبر في هذا التحالف حتى الآن".