نائب: مليشيات "تبتز" عوائل مختطفي الانبار بمزاعم اطلاق سراح ابنائهم

شفق نيوز/ كشف عضو بارز في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، يوم الخميس، عن وجود جهات تبتز ذوي المختطفين من محافظة الانبار غربي العراق، بمبالغ كبيرة بمزاعم إعادة أبنائهم لهم، مبينا أن ملف المختطفين وصل إلى طريق مغلق.

وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز: "عندما كنت مسؤولا محليا في محافظة الانبار، كان قد تم تشكيل لجان تضم الاستخبارات والامن الوطني ورؤساء الوحدات الإدارية، وكان ذلك بتوجيه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ومنذ ذلك الوقت وصلنا إلى طريق مغلق، وحتى الآن لا نعلم من يقف وراء عمليات الاختطاف هذه".

وبين النائب، أن "ذوي المختطفين لا زالوا حتى اللحظة يفتشون ويتابعون باستمرار مع حكوماتهم المحلية في سبيل الحصول على أي خبر عن مصيرهم".

وتحدث النائب، عن "رجل من عشيرة البو نمر كان قد تم اختطاف 5 من أبنائه، وجاءت إليه عناصر من إحدى الميليشيات التي تسيطر على أماكن عدة من المحافظات المحررة، وطلبوا منه مبلغ 50 ألف دولار، مقابل إخراج أبنائه، وقبل يومين تحديدا، جاء إليّ أحد ذوي المختطفين أيضا، وقال لي بأن قوة مسلحة عرضت عليه إخراج إخوته الاثنين مقابل 60 ألف دولار".

وأوضح النائب، أن "الجهة الخاطفة تابعة للدولة ومتواجدة في كل مكان، ولكن لا تستطيع الحكومة فتح الملف معهم"، معربا عن أمله بأن "تأتي حكومة قوية تفرض سيطرتها وتتمكن من الدخول إلى الأماكن التي من المتوقع أن يكون المختطفون محتجزين فيها".