نائب مستقل: غالبية رؤساء اللجان النيابية بلا خبرة أو اختصاص

شفق نيوز/ انتقد عضو مستقل في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، عملية انتخاب رئاسة اللجان النيابية الدائمة، مشيراً إلى أن "الثقل والاتفاق السياسي" هما من أوصلهم إلى رئاسة تلك اللجان.

وقال ياسر الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من النواب في اللجان النيابية الدائمة من خارج اختصاص عملهم وتحصيلهم الدراسي ليس له علاقة باللجنة المعنية"، معرباً عن أمله "معالجة عمل اللجان النيابية قبل فوات الأوان".

وحذر الحسيني، من "حدوث خلل في أداء عمل اللجان والدور الرقابي لمجلس النواب، في حال بقي الوضع على ما هو عليه"، مشيرا إلى أن "الكثير من رؤساء اللجان النيابية الدائمة ونوابهم من خارج الاختصاص ولا يملكون اي خبرة في إدارة اللجان".

ورأى الحسيني، أن "الثقل والاتفاق السياسي هما من اوصل أصحاب غير الاختصاص إلى رئاسة اللجان النيابية الدائمة".

وفي وقت سابق، نفى مجلس النواب العراقي، اتهامات وجهت اليه من كتل نيابية بشأن وجود "إقصاء" و"تحاصص" في عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونائبيهم وأعضائها، وأكد أن اللجان النيابية في مجلس النواب انتخبت رؤسائها ونوابهم في "ممارسة ديمقراطية، شاركت فيها جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس".

وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت الاحد (29 كانون الثاني الجاري) على رؤساء وأعضاء لجان كل من "المالية، والأمن والدفاع، والقانونية، والنفط والغاز والثروات الطبيعية، والخدمات والاعمار، والعلاقات الخارجية، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والعمل ومؤسسات المجتمع المدني، والنقل والاتصالات، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، والشهداء والسجناء وضحايا الارهاب، والثقافة والسياحة والاثار والاعلام، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشباب والرياضة، والاوقاف والعشائلر، وحقوق الانسان، والمرأة والاسرة والطفولة، والزراعة والمياه والاهوار، والكهرباء ، والنزاهة".