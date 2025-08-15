نائب أمريكي يتهم مصرف الرافدين بالتعامل مع الحوثيين ويتوعد بقطع التمويل عن العراق

شفق نيوز - واشنطن

اتهم عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، يوم الجمعة، مصرف الرافدين الحكومي بإجراء تعاملات مالية مع جماعة الحوثي في اليمن، متوعدا أثر ذلك بقطع تمويل الولايات المتحدة المالي عن العراق.

وكتب ويلسون في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، أن "مصرف الرافدين العراقي المملوك للدولة العراقية يُجري معاملات مالية لصالح الحوثيين، وهي منظمة إرهابية"، مردفا بالقول "لدينا اسم يُطلق على هذه الدول بالدول الراعية للإرهاب".

وأضاف "سأعمل على قطع التمويل عن العراق خلال تشريع المخصصات المالية القادم" في ميزانية الولايات المتحدة.

كما وحثّ ويلسون وزارة الخزانة الأمريكية على "معاقبة" مصرف الرافدين.