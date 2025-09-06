نائب أمريكي لـ شفق نيوز: لا نريد للعراق أن يتراجع وإيران تحاول "إعادة تموضعها"

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أكد النائب الأمريكي مارلين ستوتزمان، يوم السبت، أن إيران تحاول "إعادة تموضعها" في العراق وهو ما يتسبّب بقلق للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تريد للعراق أن يتراجع بعد كل "التضحيات" المقدّمة في هذا البلد.

وقال ستوتزمان، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "انسحاب القوات الأميركية من العراق ملف معقد"، مؤكداً أنه "يفضل ترك تفاصيله للرئيس دونالد ترامب الذي يمتلك معلومات أوسع بشأن الوضع هناك".

وأضاف ستوتزمان، أن "هناك بالفعل حالة عدم استقرار في العراق، وما يقلق هو أن إيران تحاول إعادة تموضعها في هذا البلد".

وتابع عضو لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي: "لا نريد أن نشهد تراجعاً في أوضاع العراق بعد كل التضحيات، ومن المهم أن تبقى العلاقة بين واشنطن وبغداد قائمة على التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء المشترك، بعيداً عن النزاعات".

وأشار النائب الجمهوري إلى أن "عقيدة الرئيس ترامب ترتكز على تعزيز التجارة والعمل المشترك بقدر ما ترتكز على الجانب العسكري"، معتبراً أن "السياسات الاقتصادية الأميركية سيكون لها دور مؤثر في استقرار الشرق الأوسط، وليس فقط عبر الحلول الأمنية".

وكانت القوات الأمريكية قد بدأت عملية انسحابها من القواعد العسكرية في بغداد والأنبار باتجاه الأراضي السورية وإقليم كوردستان، ضمن اتفاق الحكومة العراقية مع دول التحالف الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على جدول زمني لسحب القوات وإنهاء مهام التحالف بحلول أيلول/سبتمبر 2026.

ويشمل الجدول انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة "عين الأسد" وبغداد بنهاية أيلول/سبتمبر 2025، مع نقل جزء منها إلى أربيل والكويت، فيما سينخفض عدد القوات تدريجياً من نحو 2000 إلى أقل من 500 جندي في أربيل.