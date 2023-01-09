نائب كوردي يسلم النزاهة ملف أكبر شبكة لغسيل الأموال وسحب الدولارات ضالع فيها "مصرف اهلي عراقي"

شفق نيوز / أعلن عضو مجلس النواب العراقي، عن محافظة السليمانية سوران عمر، يوم الاثنين، تسليم ملف أكبر شبكة لغسيل الأموال وسحب الدولارات، إلى هيئة النزاهة العراقي.

وقال عمر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قضايا 10 شركات جرى رفعها ومن ضمنها رفع شكوى على فرع السليمانية لمصرف الشرق الاوسط و مستشار البنك ومسؤول فرع المصارف العراقية الاهلية في اقليم كوردستان وخمسة محامين الى هيئة النزاهة والذي قاموا بتسجيل 10 شركات بأسماء 6 مواطنين من اقليم كوردستان.

وأضاف أن "من بين تلك الشركات (شركة ليال الابداع ذوق الطيب، شركة لمعان البحر شركة الضباب الأبيض وابداع الليث وشركة هدايا المستقبل وشركة فردوس الحياة وشركة سعادة الحياة وشركة وادي البلاد وشركة روعة السحاب)".

وأشار البرلماني الكوردي، إلى أن "هذه الأمور هي طريقة غسيل الأموال والتي تعرض العراق لخطر الإنهيار الاقتصادي وانخفاض قيمة الدينار".