نائب كوردي يحذر من "قنبلة خطيرة" في قانون الموازنة

شفق نيوز/ دعا نائب كوردي في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حكومة اقليم كوردستان للطعن بما سماها "قنبلة خطيرة" في قانون الموازنة العامة الثلاثية، كونها تجعل مصير حصة الاقليم بيد الاغلبية الشيعية في مجلس النواب العراقي.

وكتب النائب عن حزب "جماعة العدل الكوردستانية" سوران عمر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا تحت عنوان "القنبلة الخطيرة أصبحت قانونا"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاء فيه، إن على حكومة اقليم كوردستان ان تقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشأن المادة 13 الفقرة السابعة من قانون الموازنة العامة لسنوات 2023 – 2024 – 2025 التي تتحدث عن أنه في حالة حصول خلاف على الحقوق والالتزامات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تسعى لحل الخلافات خلال مدة 30 يوما وإذا لم تتوصل لحلٍ فإن مجلس النواب هو من يصدر القرار المناسب بذلك الصدد.

واضاف عمر ان هذه هي القنبلة الخطيرة لحصة الاقليم وأصبحت قانونا، لأن المشكلات والخلافات الكثيرة تنشأ بين رؤيتي الاقليم وبغداد ومن الأفضل أن يقوم رئيس مجلس الوزراء العراقي باصدار القرار الحاسم بشأنها وليس مجلس النواب العراقي.

وأكد عمر، أن الإطار التنسيقي هو من قام بتغيير هذه الفقرة في نص مشروع القانون الحكومي من رئيس الوزراء الى مجلس النواب، موضحا أنه بدلا من ان يقوم رئيس الحكومة بحل المشكلات فإنها سترحل الى مجلس النواب، وهناك ستقوم الاغلبية الشيعية بإصدار القرارات بشأن حصة الإقليم في حال وجود الخلاف، والقرار سيكون حتما تعليق حصة الاقليم من الموازنة.

ودعا عمر حكومة الإقليم بالاسراع في الطعن بهذه الفقرة في الموازنة العامة.