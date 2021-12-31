نائب كوردي: محافظ كركوك يعيد المسميات البعثية الى مدن كركوك

شفق نيوز/ حذر النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة كركوك شاخوان عبدالله من تدهور الوضع الأمن، وخطر يهدد السلم المجتمعي بسبب ممارسات وقرارات محافظ كركوك الحالي راكان سعيد الجبوري.

وقال عبدالله لوكالة شفق نيوز؛ ان "محافظ كركوك الحالي راكان سعيد الجبوري يعمل على تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة لحزب البعث باستبدال أسماء المدن الكوردية وخاصة كل من قضاء دوبز وناحية بردى وذلك استنادا الى كتاب مجلس محافظة كركوك ذي العدد 199 بتاريخ 2021/10/12 والجميع يعلم بأن مجالس المحافظات قد تم تجميدها من خلال مجلس النواب العراقي بموجب قراره المرقم 27 في عام 2019، كما أن مجالس المحافظات ومنذ ذلك التاريخ لم تعقد أي اجتماع ولم يصدر اي قرار من قبلهم".

وأضاف أن "محافظ كركوك ومنذ أربع سنوات يحاول تفعيل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال وعلى أساسها قام بإصدار العديد من القرارات الجائرة من اجل اعادة البعثيين (الوافدين) الى كركوك واسكانهم في القرى الكردية، وإيقاف العمل بالمادة 140 من الدستور العراقي وقرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية التي صدرت من اجل تطبيع المحافظة ولدينا أدلة كافية بهذا الخصوص".

وحذر عبدالله من "تدهور الوضع الأمني وتعريض السلم المجتمعي للخطر بعد عودة البعثيين (الوافدين) اليها كونهم نواة جميع المنظمات الارهابية منذ سقوط النظام البعثي وحتى الآن"، معربا عن رفض المكون الكوردي وأهالي كركوك جميع القرارات الصادرة من قبل راکان سعید الجبوري والمخالفة للدستور والقوانين النافذة.

وأشار إلى أن "قرارات محافظ كركوك ستواجه برد وإجراءات قانونية صارمة تحفظ خصوصية كركوك وتركيبها الاجتماعي وتنوعها القومي".

وأضاف عبد الله "نؤيد ونقف مع جهود الحكومة الاتحادية والقوى السياسية ومنذ أكثر من 17 عاما منذ سقوط النظام البائد، بمحو آثار سياسات حزب البعث من التغييرات الديموغرافية وتعريب وترحيل المواطنين في المناطق المتنازع عليها والذي مارسه النظام البائد ضد أبنائها الأصليين في تلك المناطق وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لمعالجة تراكمات ومشاكل كركوك والنزاعات الملكية المعلقة".