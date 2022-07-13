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نائب كوردي رئيساً للجنة نيابية بدلاً عن صدري مستقيل

Category: سیاسة

Date: 2022-07-13T07:33:13+0000
نائب كوردي رئيساً للجنة نيابية بدلاً عن صدري مستقيل

شفق نيوز/ أكد النائب المستقيل من البرلمان العراقي، جبار رمضان لفتة، يوم الأربعاء، أنه لم يعد يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية.

وجبار لفتة، أحد أعضاء الكتلة الصدرية، والتي استقال جميع نوابها والبالغ عددهم 73 نائباً، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وقع يوم الأحد الموافق 12 حزيران من العام الحالي، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وقال لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "مهمته توقفت منذ تقديم الاستقالة من منصبه، وأن من تسلم رئاسة لجنة الشباب والرياضة خلفاً عنه هو النائب الكوردي جياي تيمور عبد القادر، والذي سيقود المهمة بدلا عنه بعد استقالته".

وأعرب النائب عن الكتلة الصدرية، عن أمله للنائب جياي، "التوفيق بمهمته المقبلة لاسيما أن الرياضة العراقية بحاجة إلى وقفة حقيقية من قبل أبناء العراق المخلصين".

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