نائب كوردي: الالتزام بوثيقة تحالف إدارة الدولة كفيل بحل الإشكالات بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان، يوم الاربعاء، أن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بالإمكان حلها من خلال الالتزام بالوثيقة السياسية التي أقرتها أطراف تحالف إدارة الدولة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز، ان "وفد حكومة إقليم كوردستان وصل إلى بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الإقليم مسرور بارزاني لبحث الكثير من المشاكل والعراقيل وتجاوزها مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني والمسؤولين في بغداد، وحل المشاكل بين بغداد واربيل وفقاً لوثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها قادة ائتلاف ادارة الدولة".

وبين ان "زيارة وفد حكومة الإقليم تأتي لتكملة الاتفاق السياسي ورسم خارطة الطريق على أرض الواقع، والاتفاق على حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة واستحقاق قوات البيشمركة، وتطبيق المادة 140 والمناطق المتنازع عليها واتفاق سنجار، وإقرار القوانين الأساسية وتشريعها بمجلس النواب أبرزها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية".

كما اشار سليمان الى انه "بالإمكان تجاوز الازمة وحلها إذا تم الالتزام بالوثيقة السياسية التي على اثرها تم تشكيل الحكومة الحالية بعد اتفاق ائتلاف ادارة الدولة".

ووصل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني برفقة وفد رفيع المستوى صباح اليوم إلى العاصمة بغداد لاستئناف الحوارات بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وعقد الوفد الكوردي اجتماعاً موسعاً مع الحكومة الاتحادية وضم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزيري المالية والإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام شركة "سومو".

في حين ضم وفد إقليم كوردستان وزير المالية والاقتصاد، ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، ومدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وممثل حكومة الإقليم في بغداد.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الاستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات.

وهذه أول زيارة لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية وتولي محمد شيّاع السوداني رئاستها.