نائب يطالب السوداني بالتحقيق باستخدام الجيش التركي أسلحة كيمياوية في اقليم كوردستان (وثيقة)

شفق نيوز/ كشف النائب في البرلمان العراقي سوران عمر، عن استخدام الجيش التركي أسلحة كيمياوية محرمة دولياً في هجماتها على مقرات حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وقال عمر في كتاب رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "سبق وأن أرسل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، كتاباً إلى وزارة الخارجية العراقية يطلب فيه تشكيل لجنة تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيمياوية الممنوعة دولياً من قبل تركيا".

وأشار إلى أنه "لم يتم اتخاذ أي موقف حتى هذه اللحظة حول تلك الهجمات العسكرية والاعتداءات على أرض العراق والإقليم".

ولفت عمر إلى أن "عشرات المواطنين راحوا ضحية تلك الهجمات، لذلك نعرض على سيادتكم مجموعة من التقارير التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيمياوية لغرض تشكيل لجنة تحقيق حول القضية".

وسبق لحزب العمال الكوردستاني أن زعم مقتل 17 من عناصره بأسلحة كيمياوية استخدمها الجيش التركي في هجمات على مقرات وعناصر الحزب في اقليم كوردستان، وهو ما نفته تركيا.

ويوم الأربعاء الماضي، قررت محكمة تركية الإفراج عن رئيسة الجمعية الطبية التركية شيبنم كورور فينجاني، التي تم اعتقالها من قبل الأمن التركي بعد أن سلطت الضوء خلال مقابلة تلفزيونية على الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في وسائل إعلام مقرّبة من حزب العمال الكردستاني بشأن استخدام الجيش التركي أسلحة كيمياوية.