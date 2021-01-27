نائب عن "هروب" الخويلدي: لم يتأكد حتى الآن وهذا مصير استجوابه

شفق نيوز/ أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عامر الفايز، اليوم الأربعاء، أنه لم يتأكد حتى الآن "هروب" رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي إلى خارج العراق.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب شكل لجنة عليا من لجنة الصحة النيابية وبالتعاون مع المختبرات المعتمدة لغرض إجراء الفحص على الخويلدي وعائلته"، موضحاً أنه "في حال تبين إصابته بكورونا فكان عذره معه، وإن تأكدت المعلومات الواردة بشأن هروبه هو وافراد عائلته إلى خارج العراق وتحقق صدقيتها، فإن المجلس سيسير باستجوابه غيابياً وبعدها يتم إصدار القرار بحقه ".

وبين الفايز، أن "السلطات العراقية ربما لن تستطيع استعادة الخويلدي كبقية السياسيين الذين هربوا خارج البلاد"، داعياً "السلطات التنفيذية والقضائية لإصدار مذكرات قبض بحق كل من يثبت فساده وهرب خارج البلاد بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول) كون العراق احد الأعضاء الفاعلين فيها".

وعن الاستجوابات المقبلة أشار الفايز إلى أن "حراك الاستجواب النيابي سيشمل وزيري التجارة والمالية ومحافظ البنك المركزي خلال الفترة المقبلة ".

وكان من المقرر أن يتم استجواب الخويلدي تحت قبة البرلمان، في 23 كانون الثاني الجاري، إلا انه اعتذر عن الحضور جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد مما اثار استغرب عدد من النواب.

واثر ذلك أعلن رئيس البرلمان، توجيه وزارة الصحة لإرسال مفرزة طبية للتحقق من الإصابة.

وفي يوم 26 من الشهر الجاري، زود جهاز المخابرات العراقي، مجلس النواب بمخاطبات رسمية بشأن حركة سفر الخويلدي.

وقال الجهاز في رده على الموضوع وبحسب وثائق تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن آخر حركة سفر للخويلدي من حيث "المغادرة من العراق" كانت بتاريخ 15 – 12 –2020.

ووفقا لجواب الجهاز فإن الخويلدي عاد الى العراق في 25 من شهر كانون الاول الماضي.