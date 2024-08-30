نائب عن نينوى: اجتماع قريب لقادة كتل المحافظة في بغداد لحل أزمة المجلس

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى محمد العبد ربه، اليوم الجمعة، عن وجود بوادر انفراجة لأزمة الصراعات السياسية في مجلس محافظة نينوى، وعقد اجتماع قريب لقادة الكتل في بغداد.

وقال العبد ربه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مساعٍ لحلحلة الأوضاع والصراعات داخل اروقة مجلس محافظة نينوى بين الكتل السياسية داخل اروقته والمتمثلة بنينوى المستقبل والموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأوضح العبد ربه، أن "بوادر انفراجة الازمة تلوح بالافق ومن المؤمل عقد لقاء لقادة الكتل السياسية لتحالف نينوى الموحدة مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، مطلع هذا الأسبوع، لمناقشة الاسباب التي ادت لتعميق الخلاف والبحث عن حلولٍ من أجل عودة مجلس محافظة نينوى لمزاولة اعماله وبجميع كتله السياسية".

ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني منذ قرابة الشهرين، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في جلسة حضرها أعضاء كتلة نينوى المستقبل بمفردهم، وهو ما أعتبره الأعضاء الرافضين تفرداً بالقرارات والمناصب في المحافظة.