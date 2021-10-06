نائب عن كركوك يتهم المحافظ باستغلال منصبه الوظيفي وخرق قانون الانتخابات

شفق نيوز/ أتهم نواب عن محافظة كركوك، يوم الاربعاء، المحافظ وكالة راكان الجبوري بخرق قانون الانتخابات واستغلاله مع عدد من المرشحين منصبه الوظيفي للترويج الانتخابي، داعياً السلطات المختصة لتحمل مسؤوليتها ازاء ذلك.

وقال النائب جمال شكور خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان ببغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "بعض القوى والاحزاب والمرشحين لم تلتزم بالاطر القانونية والإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الدعائية والانتخابية"، مشيراً إلى أن "الأمر وصل إلى استغلال المناصب الوظيفية للترويج الانتخابي".

وأضاف أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تأملنا فيه خيراً من أجل اجراء الانتخابات النيابية المبكرة، والتي من المؤمل أن تسهم في حل الانسداد السياسي الذي تمر بها العملية السياسية في العراق"، مبيناً أن "جهود جميع مؤسسات الدولة الرسمية والفواعل السياسية والاجتماعية تتظافر لإنجاح العملية الانتخابية القادمة".

وتابع، "نستنكر بأشد عبارات الشجب والإدانة الخرق الانتخابي الفاضح والجريمة الانتخابية المخالفة للنصوص والمواد 25 و27 من قانون الانتخابات رقم تسعة لسنة 2020، وخرق للمواد 10 و 11 من نظام الحملات الانتخابية رقم خمسة لسنة2020، والتي تتجسد في مخالفة المرشح راكان سعيد علي الذي يشغل منصب محافظ كركوك وكالة عبر قيامه باستغلال منصبه الوظيفي من خلال استخدام موارد ووسائل الدولة للترويج لنفسه ولعدد من المرشحين مستغلا منصبه".

وأشار إلى أن "المحافظ وظف افتتاح مبنى محافظة كركوك مع بعض المرشحين لتسليط الضوء عليهم، والترويج لهم إعلامياً مما يعد خرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين واستغلال المنصب وموارد الدولة وتوظيفها انتخابياً".

ودعا شكر، "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسلطات ذات العلاقة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة وشبكات المراقبة الانتخابية إلى تحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على العملية الانتخابية"، مهيباً "بكافة القوى والأحزاب والفاعليات السياسية والإعلامية، ادانة الخرق الانتخابي والوقوف بوجه كل من تسول له نفسه المس بعدالة العملية الانتخابية".