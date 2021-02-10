نائب عن صلاح الدين يحذر من "اكبر منظومة فساد" في العراق

شفق نيوز/ حذر نائب عن صلاح الدين، اليوم الاربعاء، من منظومة فساد في المحافظة وصفها بأنها "الاكبر والاخطر في البلاد"، مشيراً إلى أنها محمية بوسائل "التضليل والتهديد والتزوير المنظم".

وقال النائب جاسم حسين الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "الدور الرقابي في صلاح الدين معطل"، مبيناً أن ذلك "تسبب في نشوء منظومة فساد كبيرة بعموم المفاصل تقودها جهة معينة تتحكم بمفاصل الادارة بمعايير ولاءات المصالح".

وشدد الجبارة على ضرورة تدخل الجهات المعنية و"تفكيك اخطر منظومة فساد في صلاح الدين، تنهب المليارات من الدنانير من اموال ابناء المحافظة"، مشيراً إلى أن ""تفكيك منظومة الفساد في المحافظة يتطلب ضرب مصالح كثير من ايتام المنتفعين في ظل ضعف رقابي معطل على الاغلب وعلى حساب حقوق العامة".

وأضاف أن "منظومة الفساد تدار بالتضليل وتزوير واخفاء وسرقة ادلة الادانة في عموم المفاصل إلى جانب التهديدات العلنية والمبطنة لحماية الفاسدين والمتنفذين من قبضة القانون والعدالة"، مشيراً إلى أن "الظروف في صلاح الدين لم تعد على سابق عهدها بعد كشف الكثير من الملفات التي كانت خافية عن انظار القضاء والرأي العام بالتهديد والوعيد".

ولفت إلى أن "شماعة داعش استخدمت لاستهداف كل من تصدى للفاسدين ورغمهم عن السكوت او التنازل او عدم تقديم الملفات وكشفها او اخفائها حسب الطلب"، موضحاً أن "هذه الشماعة اسطوانة مشروخة انتهت او ستنتهي مع حقبة الجهة الحاكمة للمحافظة واعوانها".

ودعا الجبارة الموظفين والمديرين في المحافظة الى "الانتفاض الوطني وكشف ملفات الفساد والسرقات الكبيرة مهما كانت الجهات الضالعة او المتورطة"، مؤكداً أن "كشف الفساد هو انصاف للفقراء والمنكوبين جراء الحروب والتشريد التي عاشتها المحافظة".