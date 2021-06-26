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سائرون تكشف عن قوانين "مهمة" سترحل للدورة البرلمانية المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-26T10:43:52+0000
سائرون تكشف عن قوانين "مهمة" سترحل للدورة البرلمانية المقبلة

شفق نيوز/ حدد النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي، يوم السبت، القوانين المهمة التي سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن القوانين تحتاج إلى دراسة وإعادة صياغة لإقرارها.

وقال المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من القوانين المهمة الموجودة على طاولة مجلس النواب بحاجة إلى التصويت، إلا انها سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

وبين أن "القوانين التي سترحل هي الخدمة المدنية، والجرائم المعلوماتية، والنفط والغاز، بالإضافة إلى القوانين الأخرى بسبب احتوائها على الكثير من المشاكل والخلافات السياسية والفنية".

وتابع المسعودي، أن "القوانين التي سترحل تحتاج إلى توافقات سياسية ودراسة حقيقة لإعادة صياغتها لإقرارها"، مشيرا إلى ان "الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يكفي لمناقشة والتصويت على القوانين الخلافية".

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