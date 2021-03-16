نائب عن ذي قار يرجح حسم أمر اختيار محافظها الجديد اليوم

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ذي قار، گاطع نجمان، يوم الثلاثاء، عن اخر تطورات اختيار المحافظ الجديد.

وقال نجمان، النائب عن ائتلاف دولة القانون، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيناقش اليوم في جلسة مجلس الوزراء اسم المرشح لمنصب محافظ ذي قار، والاجتماع قد ينتهي بالاتفاق على المرشح".

وبين، أن "المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار والذي أعلن عنه الكاظمي خلال الفترة الماضية، توقف عن العمل بسبب الاشكالات التي تم تأشيرها على بعض اعضائه".

ونفى نجمان الأنباء التي تحدثت عن تدخل الكورد وتيار الحكمة بالضغط على الكاظمي بشأن اختيار اسم المحافظ الجديد لذي قار، مبينا أن "الكورد منشغلون بالخلافات على موازنة 2021 وسبل حلها مع بغداد، ولا دخل لهم بأمر محافظ ذي قار لا من بعيد ولا قريب".