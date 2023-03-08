نائب عن ديالى: المجازر الدموية في المحافظة سببها صراعات المال والهيمنة وليس العشائر

شفق نيوز/ عزا النائب عن ديالى رعد الدهلكي، يوم الاربعاء، الأحداث الأمنية التي تشهدها المحافظة الى "صراعات المال والهيمنة"، نافياً أن تكون عمليات القتل التي تجري سببها النزاعات العشائرية.

وقال الدهلكي لوكالة شفق نيوز، إن "الحوادث الإرهابية والدموية في ديالى نتاج صراعات بين جهات متنفذة ومسلحة للهيمنة على مقدرات المحافظة في سباق دموي يدفع ثمنه أبناء المناطق الأبرياء".

واستبعد الدهلكي ربط المشاكل العشائرية بالحوادث الدموية التي طالت المدنيين العزل، مؤكدا ان "ديالى خالية من المشاكل العشائرية ولا يمكن تعليق الحوادث الأخيرة على شماعة العشائر وما يجري بديالى بعلم السلطات الحكومية والامنية".

وطالب البرلماني، رئيس الوزراء محمد السوداني بإعادة أمن ديالى إلى المسار الصحيح وإجراء تغييرات تضمن "تولي الكفاءات الأمنية المتحررة من التحزب والجهات الأخرى الخارجة عن القانون والنظام".

وأشار الدهلكي إلى أن "أمن ديالى بات على المحك مع تكرار مجازر تطال الجميع ولا تستثني أحدا", مشددا على "إبعاد ارواح المواطنين عن سباق المكاسب السياسية والمغانم وتقديم ابسط الحقوق للمواطن وهو الأمان الذي بات مهددا او مفقودا".

ووصل القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ظهر اليوم الأربعاء، الى محافظة ديالى وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية فيها وأمهلهم أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

كما أوعز السوداني بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المحافظة.

وكان نواب من المحافظة قد طالبوا أمس رئيس مجلس الوزراء القائد للقوات المسلحة بالحضور الميداني الى ديالى لايقاف ما أسموه "نزيف الدم" وإعادة النظر في الخطط الأمنية والاستراتجية العسكرية والقادة الامنيين ووضع حد للارهاب وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات والمهربين كونهم الاساس في الخروقات والانهيار الامني وبخلافه يحملونه المسؤولية القانونية كافة لما تتعرض له المحافظة.