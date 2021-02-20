نائب عن القانون: الساعات الـ48 المقبلة ستحدد موعد التصويت على الموازنة

شفق نيوز/ اكد النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، يوم السبت، استمرار الحوارات والمفاوضات السياسية لحسم حصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة، فيما لفت إلى إن 48 ساعة مقبلة ستحدد موعد التصويت على الموازنة.

وقال الركابي لـوكالة شفق نيوز، إن "جميع الكتل السياسية ترغب بحسم الخلافات المتعلقة بقانون الموازنة العامة للعام 2021، ومن ضمنها حصة اقليم كوردستان".

وأضاف إن "الحوارات والمفاوضات السياسية بين الكتل والوفد الكوردي لاتزال مستمرة لم تنتهِ بعد لحسم حصة الاقليم بقانون الموازنة بشكل نهائي".

وتابع الركابي، إن "الكتل السياسية جميعها ترغب بحسم الموازنة في الاسبوع الحالي"، مؤكدا إن "الـ48 ساعة المقبلة ستحدد موعد التصويت على قانون الموازنة".