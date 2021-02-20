سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائب عن القانون: الساعات الـ48 المقبلة ستحدد موعد التصويت على الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-20T12:04:52+0000
نائب عن القانون: الساعات الـ48 المقبلة ستحدد موعد التصويت على الموازنة

شفق نيوز/ اكد النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، يوم السبت، استمرار الحوارات والمفاوضات السياسية لحسم حصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة، فيما لفت إلى إن 48 ساعة مقبلة ستحدد موعد التصويت على الموازنة.

وقال الركابي لـوكالة شفق نيوز، إن "جميع الكتل السياسية ترغب بحسم الخلافات المتعلقة بقانون الموازنة العامة للعام 2021، ومن ضمنها حصة اقليم كوردستان".

وأضاف إن "الحوارات والمفاوضات السياسية بين الكتل والوفد الكوردي لاتزال مستمرة لم تنتهِ بعد لحسم حصة الاقليم بقانون الموازنة بشكل نهائي".

وتابع الركابي، إن "الكتل السياسية جميعها ترغب بحسم الموازنة في الاسبوع الحالي"، مؤكدا إن "الـ48 ساعة المقبلة ستحدد موعد التصويت على قانون الموازنة".

related

وثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان الاثنين

Date: 2019-09-22 21:33:33
وثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان الاثنين

عضو المالية النيابية: موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة وتخلو من الإصلاحات الاقتصادية

Date: 2020-12-21 08:22:39
عضو المالية النيابية: موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة وتخلو من الإصلاحات الاقتصادية

البرلمان يفشل بعقد جلسته المرتقبة

Date: 2019-12-23 18:51:58
البرلمان يفشل بعقد جلسته المرتقبة

عبد المهدي يحسم جدل تغييره والحراك الحالي لتنفيذه

Date: 2019-06-11 19:26:18
عبد المهدي يحسم جدل تغييره والحراك الحالي لتنفيذه

الأزمة المالية تحبط آمال الساعين لإقرار قانون التجنيد الالزامي

Date: 2020-11-29 12:36:48
الأزمة المالية تحبط آمال الساعين لإقرار قانون التجنيد الالزامي

الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية

Date: 2021-02-14 11:52:21
الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية

البرلمان يلاحق "الخويلدي" ويرسل إليه مفرزة طبية

Date: 2021-01-23 16:22:42
البرلمان يلاحق "الخويلدي" ويرسل إليه مفرزة طبية

الكعبي: البرلمان أجرى تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية تصب في مصلحة المواطن

Date: 2020-12-01 12:59:18
الكعبي: البرلمان أجرى تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية تصب في مصلحة المواطن