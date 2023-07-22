نائب عن الفتح: 6 لجان نيابية بلا رئاسات حتى الآن

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية حسين اليساري، اليوم السبت، عن سبب تأخير تسمية رئاسة ست من اللجان النيابية في مجلس النواب.

وقال اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجان النيابية في مجلس النواب في بداية الدورة النيابية قسمت الى فئات (أ، ب، ج)، وجميعها مهمة"، مبيناً أن "الأحزاب السياسية ذهبت الى اللجان الرئيسية وتركت اللجان الأخرى ولم تتفق على اختيار رئاسات لها".

واضاف انه "لغاية الآن فإن ست من هذه اللجان في مجلس النواب لم يتم اختيار رئاسات لها ويديرها أكبر الأعضاء سناً، ومن ضمنها (الأوقاف والعشائر، والشهداء والسجناء السياسيين، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة)".

وتابع اليساري، أن "الاحزاب والكتل السياسية لم تنظر الى هذه اللجان الست، وان المحاصصة هي من عطلت تسمية رئيس ونائب رئيس لكل لجنة منها".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في 18 كانون الثاني 2023، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان.

وحسم المجلس النيابي، خلال جلسته الثانية من فصله التشريعي الجديد التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، لجان المالية، القانونية، النزاهة، الزراعة، التربية، التعليم العالي، الأمن والدفاع، العلاقات الخارجية، الكهرباء والطاقة، الخدمات والإعمار، الاستثمار والتنمية، الصحة والبيئة، النقل والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، الأوقاف والعشائر.

وواصل مجلس النواب التصويت على لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة.