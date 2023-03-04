نائب عن السيادة يشكك بجدية تنفيذ "اتفاق إدارة الدولة" ويدعو السوداني لإرسال قانون العفو العام

شفق نيوز/ شكك النائب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان، يوم السبت، بجدية تنفيذ "الاتفاق السياسي" الذي تشكلت على أساسه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي دعاها إلى إرسال مشروع قانون العفو العام.

وقال عبطان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تشكلت حكومة السوداني على أساس اتفاق سياسي يتضمن عددا من البنود السياسية التي تم تضمينها في البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها إصدار قانون العفو العام وفق مدد زمنية محددة وبعد مضي أشهر عديدة لم يصل إلينا مشروع القانون من الحكومة ما يجعلنا نشكك بجدية تنفيذ ماتم الاتفاق عليه".

ودعا عبطان وهو نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، الحكومة الى "الاسراع بارسال مشروع قانون العفو العام كي يأخذ مجراه القانوني في اللجنة القانونية النيابية وكي يكون بشارة خير للمعتقلين وذويهم ويكون فرحة لهم وبما يعزز روح المواطنة ويزيد من ثقة الشركاء السياسيين ونحن كلنا ثقة بالسوداني حول التزامه بوعوده التي قطعها كشخصية وطنية محترمة لها تاريخها الناصع".

ولفت الى ان "الالاف من المعتقلين الأبرياء حل بهم ظلم نتيجة وشاية المخبر السري والمعلومات الكيدية".

وقال عبطان، إن "الظروف السياسية اليوم تغيرت والفرصة سانحة للسوداني بأن يكتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ الدولة العراقية من خلال انصاف الأبرياء وتشريع قانون العفو العام في فترة حكمه"، حسب تعبيره.