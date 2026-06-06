برلماني يحدد موعد استكمال حكومة الزيدي ويكشف اتفاقاً بشأن رواتب كوردستان

شفق نيوز - السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي هريم كمال آغا، يوم السبت، أن استكمال الكابينة الحكومية برئاسة علي الزيدي، سيتم بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، فيما أشار إلى التوصل لاتفاق بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، داعياً إلى الالتزام به لحين المصادقة على موازنة عام 2027.

وقال كمال آغا، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب العراقي دخل حالياً في عطلته التشريعية، ومن المقرر أن يستأنف جلساته بعد الأول من شهر تموز/يوليو المقبل"، مبيناً أن "ملف استكمال المناصب الشاغرة في الحكومة سيكون من بين الملفات التي ستُطرح بعد استئناف أعمال البرلمان".

وأضاف أن "استكمال الكابينة الحكومية برئاسة علي الزيدي سيتم بعد انتهاء العطلة التشريعية، من خلال ملء المناصب الشاغرة المتبقية ضمن التشكيلة الحكومية".

وفي ما يتعلق بملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، أوضح كمال آغا أن "هناك فريقاً تفاوضياً يواصل جهوده لمعالجة ملف الرواتب إلى جانب القضايا العالقة الأخرى بين بغداد وأربيل، ومنها نظام اسيكودا والإيرادات غير النفطية".

وأشار النائب الاتحاد الوطني إلى أن "المباحثات السابقة أفضت إلى اتفاق يقضي بتحويل 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن تصدير 230 ألف برميل من النفط يومياً"، مؤكداً أن "هذا الاتفاق يجب أن يُنفذ ويستمر العمل به، وألا يتم ربطه بملفات أو قضايا أخرى".

ولفت إلى أن "عدم قدرة حكومة إقليم كوردستان على توفير مبلغ 120 مليار دينار يثير الكثير من علامات الاستفهام"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاقات المبرمة لضمان استمرار معالجة ملف الرواتب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن "هذه التفاهمات ينبغي أن تستمر حتى يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة"، مبيناً أن "العراق لن يصادق على موازنة عام 2026، وإنما ستتجه الحكومة ومجلس النواب إلى المصادقة على موازنة عام 2027".

وأكد كمال آغا أن "استمرار الحوار والتفاهم بين بغداد وأربيل يمثل الطريق الأمثل لمعالجة الملفات المالية العالقة، بما يضمن تأمين رواتب موظفي الإقليم وتنفيذ الالتزامات المتبادلة وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".

يشار إلى أن القيادي في الإطار التنسيقي النائب عامر الفايز، قد استبعد يوم الأربعاء الماضي، عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، مرجحاً أن يتم تأجيل استكمال الكابينة الوزارية إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية.

وقال الفايز، لوكالة شفق نيوز إن "الكتل السياسية المعنية بالوزارات لم تقدم حتى الآن أسماء المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء"، موضحاً أنه "يمكن تقديم الأسماء خلال أيام معدودة في حال تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب".

وتابع الفايز أن "هناك صعوبة في عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وأن المجلس حالياً في عطلة تشريعية، والنواب غير جاهزين للحضور"، مرجحاً أنه "في حال عدم تحقق النصاب، فإن استكمال الكابينة الوزارية سيكون بعد انتهاء العطلة التشريعية".

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن القوى والأطراف السياسية العراقية تجري مشاورات مكثفة لحسم المقاعد المتبقية من الكابينة الحكومية عبر عقد جلسة "طارئة" لمجلس النواب، كون هناك عطلة فصلية تشريعية إجبارية تستمر من بداية شهر حزيران الحالي، وإلى الأول من تموز المقبل.