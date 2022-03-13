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نائب عن الديمقراطي: قصف أربيل رسالة للتحالف الثلاثي وسنمضي بتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-13T12:55:39+0000
نائب عن الديمقراطي: قصف أربيل رسالة للتحالف الثلاثي وسنمضي بتشكيل الحكومة

شفق نيوز / عدّ النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل، يوم الأحد، قصف أربيل، عاصمة إقليم كوردستان من قبل الحرس الثوري الإيراني يحمل "رسالة سياسية"، وفيما بيّن أن القصف يهدف لعرقلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أكد أن هذه "الرسائل" لن تخيف التحالف الثلاثي وسيمضي نحو تشكيل حكومة الأغلبية.

وقال خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "قصف أربيل من قبل الحرس الثوري الإيراني، هو محاولة لعرقلة عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهي رسالة سلبية لاستقرار العراق والمنطقة، ولهذا القصف يحمل رسالة سياسية وليس أمنية فقط".

وأضاف خليل أن "الرسائل السياسية من خلال قصف أربيل لن تخيفنا ولن تخيف حلفاءنا في التحالف الثلاثي، بل هذه الاعمال سوف تزيد من تماسك التحالف والإصرار والعمل نحو تشكيل حكومة الأغلبية، التي يسعى اليها التحالف الثلاثي، خلال المرحلة المقبلة".

وأعلن الحرس الثوري الايراني رسمياً تبني هجوم أربيل ويقول إنه استهدف مقراً لـ"الموساد الاسرائيل"

وبعد منتصف ليلة أمس السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم. وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

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