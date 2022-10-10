نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: حكومة الكاظمي فشلت فشلاً ذريعاً بتطبيق اتفاق سنجار وسنقاضيها

شفق نيوز/ شن النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل، يوم الاثنين، هجوماً حاداً على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقال إنها فشلت فشلاً ذريعاً بتطبيق اتفاق سنجار، متوعداً بمقاضاتها.

وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب الحزب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أوضاع سنجار مأساوية وحكومة الكاظمي فشلت فشل ذريعا بتنفيذ اتفاق سنجار"، موضحا ان "من ضمن بنود الاتفاق هو توظيف 2500 عنصر أمني من أهالي سنجار ليحلوا محل القوات غير النظامية وغير الشرعية".

وتابع، "سنقاضي الحكومة لعدم تطبيقها بنود الاتفاق". وهاجم خليل، حكومة الكاظمي، وقال إنه "من المعيب عليها أن ترى النازحين يفترشون الخيم وفي ظروف مأساوية، بلا خدمات ولا أمن ولا عودة النازحين الى منازلهم".

واشار خليل الى ان "هناك إدارة غير شرعية في قضاء سنجار من قبل حزب العمال الكوردستاني، وان أهالي القضاء يرفضونها".

وتابع، "نحن نواب في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وممثلون عن سنجار وحكومة إقليم كوردستان نحاول تطبيق الاتفاقية لكن دون جدوى بسبب وضع معوقات من قبل حزب العمال ومؤيديه في سنجار".

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول 2020، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، مع حكومة إقليم كوردستان، اتفاقاً يقضي بتطبيع الأوضاع في سنجار إدارياً وسياسياً وأمنياً وحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان، لإخراج الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

ونصّ الاتفاق أيضاً، على إنهاء وجود تنظيم (بي.كا.كا) في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة وضمان عودة العائلات النازحة إلى مناطقها وتوفير البيئة الآمنة لمعيشتهم بسلام.