نائب عن الانبار: لم نتلقَ أي دعمٍ خارجي للإعمار ونسعى لـ"أقلمة" العراق

شفق نيوز/ نفى نائب عن الانبار، يوم السبت، تلقى محافظته أموالاً او دعماً خارجياً في مجال الإعمار المتسارع الذي تشهده المحافظة، فيما عد الفدرالية والاقاليم "الحل الأمثل" لإدارة العراق بعد فشل الإدارة المركزية للبلاد.

وقال النائب عبدالله الخربيط، لوكالة شفق نيوز، "نسعى لجعل كل المحافظات أقاليم ابتداءً من البصرة وذي قار وجميع المحافظات بعد فشل الإدارة المركزية للبلاد فشلاً ذريعاً".

وأكد الخربيط "نريد اقليما لكل العراق وليس لمحافظة او طائفة معينة"، مشيراً إلى أن "إدارة بغداد للبلاد فشلت في كل شيء وبات من الضروري الانتقال الى تقسيمات فيدرالية تخدم مصالح الجميع فهناك دول فدرالية ودول مركزية وغير ذلك، وسنختار التقسيمات الإدارية الملائمة".

ورفض الخربيط التقسيمات الطائفية للعراق، مبيناً "لن نكون جزءً من أي عملية تقسيم للعراق على أسس ومعايير بعيدة عن الوحدة الوطنية".

وتتحدث أوساط سياسية ونيابية في مناسبات عدة عن بوادر قريبة لإعلان "إقليم سني" في العراق على خلفية الحوادث الأمنية والصراعات الطائفية وعجز الدولة عن السيطرة على السلاح المنفلت في محافظات عدة.