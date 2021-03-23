نائب عن الاتحاد الكوردستاني: الغاء انتخابات الخارج خطوة لمنع التزوير

شفق نيوز/ وصف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريبوار طه، يوم الثلاثاء، إلغاء إجراء الانتخابات خارج العراق بأنها أول خطوة لمنع التزوير وهدر المال العام.

وقال طه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار شجاع وجاد لمنع التزوير "ونشد على يد المفوضية لاتخاذ قرارات اخرى مماثلة لضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية".

واضاف ان "الكتل السياسية التي تطالب بانتخابات الخارج عليها ان تعمل على ارجاع المواطنين ان كانت تهتم لحقوقهم وان لا يتم اعتبارهم مجرد اصوات انتخابية يمكن التلاعب بها".

وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم مشاركة الجالية العراقية في الخارج بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط".

وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".

أعلن تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، في وقت سابق اليوم، رفضه لقرار مفوضية الانتخابات القاضي بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج.

قال القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء تصويت عراقيي الخارج قرار غير دستوري، وغير ديمقراطي، وغير مستبعد أن يكون القرار ذو بعد سياسي من أجل استهداف اصوات قوى وشخصيات معينة لها ثقلها الجماهيري لدى الجالية العراقية".