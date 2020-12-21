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نائب عنها: صلاح الدين تحتل النصيب الأكبر من فساد المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2020-12-21T15:49:07+0000
نائب عنها: صلاح الدين تحتل النصيب الأكبر من فساد المحافظات

شفق نيوز/ ذكر النائب عن صلاح الدين جاسم الجبارة، يوم الاثنين، أن محافظته تحتل النصيب الأكبر من الفساد، مشيراً إلى أنها مثقلة بالمشاريع الوهمية.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "صلاح الدين ومنذ 10 سنوات مثقلة بالمشاريع الوهمية التي أقرت بظروف سابقة من قبل جهات محددة وذهبت أموالها"، مبينا ان المحافظة "مكبلة بالمشاريع الكبيرة الأخرى".

وأشار الجبارة إلى "وجود احتكار للوظائف والمشاريع من قبل جهات ( لم يسمها) منحت بطرق مشروعة وغير مشروعة تحت طائلة الصراع السني للسيطرة على المشهد في المحافظة".

وعزا الجبارة سبب تأخر الاعمار في صلاح الدين بعد احداث "داعش" إلى "سوء التخطيط والإدارة وضعف قوانين وإجراءات ملاحقة ومحاسبة الفاسدين ما جعل المحافظة تتصدر الحصة الأكبر من الفساد مقارنة بالمحافظات الأخرى"، مشيراً إلى "بقاء وحدات إدارية بكاملها ترزح تحت الخراب والدمار".

وتشكو عموم  المحافظات العراقية من تدهور خدمي يعزوه مختصون الى تبعات الفساد الى جانب التحديات والظروف الامنية منذ  عقدٍ ونصف.

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