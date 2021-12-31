نائب عنها: ديالى لن تقدم اي مرشح لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ أكد النائب عن تحالف العزم محمد قتيبة البياتي، يوم الجمعة، أن ديالى لن تقدم أي مرشح لرئاسة البرلمان المقبل.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف العزم سيقدم مرشحه الخاص لرئاسة البرلمان المقبل عند التئام البرلمان والمباشرة بجلساته الرسمية"، مشيرا الى ان "البرلمان المقبل سيختار رئيسه الجديد بعد التوافق بين القوى السياسية الفائزة بالانتخابات".

وأضاف، ان "نواب ديالى عن تحالف العزم شاركوا في مباحثات اختيار رئيس البرلمان دون تقديم أي مرشح خلال الفترات الماضية".

وكشف مصدر في تحالف العزم في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، ان تحالفه يمتلك مرشحين اثنين لتولي منصب رئيس البرلمان، هما محمود المشهداني وخالد العبيدي، إلا أن الاخير هو أكثر حظاً لتولي المنصب، مشيراً إلى أن القوى السياسية الشيعية والسنية تدعم تولي العبيدي منصب رئيس البرلمان للدورة الخامسة.

ولفت المصدر، إلى أن الكتل السنية لن تتوصل إلى اتفاق على تجديد الثقة بمحمد الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان، بسبب الاتفاق السياسي على عدم تجديد ولاية الرئاسات الثلاث وعدم اعطائهم اي منصب تنفيذي في الحكومة المقبلة.

وفي العاشر من كانون الثاني الجاري، أعلن في بغداد تشكيل تحالف سني جديد بزعامة خميس الخنجر أطلق عليه "العزم" ويضم 34 مرشحاً فائزاً بعضوية البرلمان