نائب: عطلة البرلمان التشريعية ستكون مقدمة للاستعداد للانتخابات

شفق نيوز/ شدد النائب عن كتلة بدر في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، يوم الإثنين، على ضرورة استئناف جلسات البرلمان، فيما بين أن إنتهاء الفصل التشريعي بعد أيام سيكون مقدمة للاستعداد للانتخابات.

وقال الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "على رئاسة مجلس النواب التنسيق مع رؤساء الكتل السياسية بشأن استكمال النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس".

وأضاف أن "اعضاء مجلس النواب في المحافظات منشغلين في الدعاية الانتخابية المبكرة، وهذا الأمر تسبب في تعطيل الجلسات وعدم اكتمال النصاب لانعقادها".

وتابع أن "هناك الكثير من القوانين الموجودة على جدول أعمال البرلمان، من ضمنها قانون الحشد الشعبي، وكل هذه القوانين تعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب".

ولفت إلى أن "الفصل التشريعي لمجلس النواب سينتهي في يوم 9 من الشهر الجاري، وبعدها يدخل المجلس في العطلة التشريعية، وهذا يعتبر مقدمة للاستعداد لانتخابات القادمة".

وفشل مجلس النواب، اليوم الإثنين، بعقد جلسته المقررة بسبب عدم اكتمال النصاب، وهذه المشكلة تكررت طيلة الأشهر الماضية.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو الموعد الدستوري لها.

ومع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية العراقية (الخامسة)، كشفت إحصائية أجرتها وكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، أن البرلمان عقد 51% فقط من الجلسات المفترضة وفق النظام الداخلي، الأمر الذي انعكس سلباً على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، بحسب نواب ومراقبين.

فمنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني/يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، (لغاية نشر التقرير سابقا) في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.