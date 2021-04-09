سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائب: ضرائب الاتصالات في الموازنة يتحملها المواطن العراقي وليس الشركات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-09T11:22:51+0000
نائب: ضرائب الاتصالات في الموازنة يتحملها المواطن العراقي وليس الشركات

شفق نيوز/ ذكرت عضو لجنة الخدمات البرلمانية منار الشديدي، يوم الجمعة، ان الضرائب المفروضة على الاتصالات والانترنت في قانون الموازنة يتحملها المواطن وليست الشركات كما اشيع مؤخرا.

وقالت الشديدي لوكالة شفق نيوز، ان بعض التصريحات البرلمانية حيال ضرائب الاتصالات والانترنت وبعض المبيعات "متناقضة ومتضاربة، إلا أن الحقيقة هي ان جميع الضرائب تقع على كاهل المواطن".

واضافت "منذ اكثر من 5 سنوات والمواطن يدفع نسبة ضرائب 5% عن اجور الاتصالات للهواتف النقالة ولم تتحملها الشركات بل زادت من ارباحها رغم اداءها المتردي الذي يعد الاسوأ في بلدان العالم".

وحملت الشديدي البرلمان العراقي مسؤولية فرض الضرائب "غير المبررة على المواطن في ظل الحاجة الاساسية والمسة لخدمات الاتصالات والانترنت ضمن التعليم الالكتروني الذي فرضته اجراءات الوقاية من جائحة كورونا".

وفرضت الحكومة العراقية ، ضرائب على بعض السلع والخدمات في مشروع قانون الموازنة الذي اقره البرلمان في 31 اذار الماضي.

وبحسب الصحيفة الرسمية،  فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد وفرض ضريبة 20% على خدمة تعبئة الموبايل وشبكات الإنترنت  وفرض ضريبة 100% على التبوغ والسكائر و فرض ضريبة 200% على المشروبات الكحولية والروحية وفرض طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص عن السفر الخارجي بالمطارات.

related

المالية النيابية تحسم مجمل النقاط الخلافية في قانون الموازنة للتصويت عليه اليوم

Date: 2021-03-28 16:22:02
المالية النيابية تحسم مجمل النقاط الخلافية في قانون الموازنة للتصويت عليه اليوم

اللجنة المالية تجتمع برئاسة الوزراء لبحث ملاحظات على الموازنة

Date: 2021-01-12 08:33:01
اللجنة المالية تجتمع برئاسة الوزراء لبحث ملاحظات على الموازنة

انطلاق اجتماع "سياسي" حاسم لمشروع قانون الموازنة العراقية

Date: 2021-03-19 10:10:32
انطلاق اجتماع "سياسي" حاسم لمشروع قانون الموازنة العراقية

رئاسة البرلمان تحدد موعد بدء جلسة اليوم وتعقد اجتماعين بشأن الموازنة

Date: 2021-03-28 17:26:39
رئاسة البرلمان تحدد موعد بدء جلسة اليوم وتعقد اجتماعين بشأن الموازنة

البرلمان العراقي يطرح خيارين بشأن حصة كوردستان من الموازنة

Date: 2021-01-26 17:14:52
البرلمان العراقي يطرح خيارين بشأن حصة كوردستان من الموازنة

المالية البرلمانية تضيف 10 مواد جديدة على قانون الموازنة

Date: 2021-03-19 15:24:21
المالية البرلمانية تضيف 10 مواد جديدة على قانون الموازنة

نائب يكشف عن عقبات تعرقل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة

Date: 2021-03-20 12:31:34
نائب يكشف عن عقبات تعرقل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة

المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة عن قانون الموازنة المعرقل

Date: 2021-03-29 09:56:42
المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة عن قانون الموازنة المعرقل