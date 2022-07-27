نائب: صلاح الدين "حبيسة الادارات الفاسدة" منذ اكثر من 17 عاماً

شفق نيوز/ انتقد نائب عن صلاح الدين، يوم الاربعاء، الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة بسبب الفساد والصراعات الحزبية، معتبرا ان المحافظة "حبيسة الادارات الفاسدة" منذ اكثر من 17 عاما.

وقال النائب محمد كريم البلداوي، لوكالة شفق نيوز، ان تريليونات من الدنانير صرفت للمحافظة خلال السنوات الماضية الا ان الاعمار والخدمات الاساسية ما زالت غائبة في صلاح الدين وعموم الوحدات الادارية بسبب الفساد وتبويب مشاريع وهمية يصل عددها الى اكثر من 1300 مشروع".

وعزا التأخر الخدمي في صلاح الدين الى "بعض الادارات الفاسدة التي سيطرت على المحافظة وابتلعت مقدراتها بأساليب وحيل قانونية تتطلب تحقيقات شاملة ومستفيضة لكشفها واعادة الاموال المنهوبة الى المحافظة".

ونوه البلداوي الى ان "اغلب المشاريع تجيّر لجهات حزبية لمنافع انتخابية وسياسية وتأسيس شركات لتمويل حملاتهم في كل دورة انتخابية"، لافتا الى ان "ثروات بعض مسؤولي صلاح الدين وصلت الى ارقام خيالية وتعادل موازنات عدة محافظات".

وحمّل البلداوي الحكومة اسباب تأخر انجاز معاملات المتضررين من الارهاب وتأخر صرف التعويضات، مشيرا الى "وجود أكثر من 12 ألف معاملة للمتضررين اكتسبت الدرجة القطعية ووجود عشرات الالاف من المعاملات غير المنجزة منذ سنوات طويلة لاسباب متعددة".

وتعاني صلاح الدين من إهمال وتأخر خدمي على مر السنوات الماضية بسبب الصراعات السياسية والحزبية والظروف الأمنية وملفات الفساد الشائكة في عموم القطاعات بحسب سكان وبعض مسؤولي المحافظة.