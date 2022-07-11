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نائب سابق: ما يجري في صلاح الدين خلافات مغانم وتسوية مصالح

Category: سیاسة

Date: 2022-07-11T18:15:16+0000
نائب سابق: ما يجري في صلاح الدين خلافات مغانم وتسوية مصالح

شفق نيوز/ اعتبر النائب السابق عن تحالف عزم جاسم الجبارة يوم الاثنين، الأزمات السياسية والإدارية في صلاح الدين خلافات مغانم وتسوية أرباح بين قوى وشخصيات سياسية متنفذة تسيطر على المحافظة منذ سنوات طويلة.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما يجري في صلاح الدين من أزمات إدارية وصراعات تعود لخلافات حيال مغانم اقتصادية وتسوية أرباح بين القوى والشخصيات المتصارعة على حساب مصلحة المحافظة والمواطن".

وتابع أن "صلاح الدين لازالت اسما فقط من حيث الاعمار والتنمية وتتصدر المحافظات بالمشاريع الوهمية والمبوبة بحيل تجاوزت إجراءات ومهام الرقابة والنزاهة على مر السنوات الطويلة الماضية".

ورأى الجبارة أن "أزمة صلاح الدين ستحل بتقاسم المغانم وتصفية وتسوية الأرباح بين القوى المسيطرة على مقدرات المحافظة بقوة المال والنفوذ السياسي والإقليمي"، مستبعدا "خروج صلاح الدين من دوامة الأزمات السياسية والحزبية لغياب دور السلطة الرقابية العليا والأجهزة الرقابية الحكومية التي عطلها الفيتو السياسي للقوى المتنفذة في أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية".

وطالب الجبارة الحكومة القادمة بـ"صولة نزاهة صارمة لتطهير المحافظة من المفسدين وانتشالها من حيتان الفساد التي ابتلعت معالم وهوية المحافظة"، مشيرا الى ان "أوضاع صلاح الدين الخدمية والعمرانية حاليا أسوأ من ممارسات الإرهاب وعبثه". 

وتشهد محافظة صلاح الدين أزمات إدارية وسياسية بسبب صراعات قوى وأحزاب سياسية ما انعكس سلبا على الواقع الخدمي والعمراني وسط انتقادات شعبية ورسمية.

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