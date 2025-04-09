نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية: سيكون لوزارة الخزانة دور في تطوير الاقتصاد العراقي

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، يوم الأربعاء، أن وزارة الخزانة سيكون لها دور في تطوير الاقتصاد العراقي، فيما بين رئيس مجلس الاقتصاد العراقي، أن البلاد اليوم أفضل بكثير من السنوات الماضية بالمجال الاقتصادي.

وقال لوتس، خلال كلمة في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "زيارتنا للعراق هي أكبر زيارة لرجال الاعمال في قطاعات مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعمل على الشراكة بين الشركات العراقية والشركات الأمريكية لتطوير القطاع الصناعي والاقتصادي في العراق".

وتابع أن "وزارة الخزانة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية، تمثل جهود التعاون المشترك بين العراق وأمريكا لتطوير الاقتصاد".

من جهته، اكد رئيس مجلس الاقتصاد العراقي ابراهيم البغدادي، خلال المؤتمر، أن "السنوات الأخيرة بعد التحرير، للاسف شهدت تراجع التعليم بالعراق بشكل كبير، لكن آمل أن يتطور مجددا بوجود الجامعة الامريكية، لإنقاذ التعليم ويعتبر هذا طوق نجاة للعراق".

وأكد أنه "لا يمكن ان ننسى دور الولايات المتحدة بتحرير العراق من الدكتاتورية، وأن الولايات المتحدة متقدمة اولى بالعالم في مجالات مختلفة وهي صاحبة الفضل على العراق بعد تحريره".

وأشار إلى أن "زيارة الوفد الأمريكي المتمثل باكثر من 100 شخصية واكثر من 60 شركة أمريكية، دليل على تقدم العلاقات لتطوير الاقتصاد العراقي"، مضيفا أنه "قبل يومين إطلاقنا مجلس تطوير القطاع الخاص ويترأس هذا المجلس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والنائب الاول ووزير التخطيط والنائب الثاني".

وبين أن "العراق اليوم افضل من عشرات المرات من السنين الماضية، ونحن نرحب باي شركة تريد العمل بالعراق لتطوير الصناعة والاقتصاد العراقي".