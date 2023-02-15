نائب رئيس البرلمان يكشف عن إجراءات اعتمدها السوداني لعزل وإقالة المحافظين

شفق نيوز/ أعلن شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعتمد إجراءات تستند على تقييمات تصدر من جهات رقابية رسمية يتم من خلالها عزل وإقالة رؤساء الحكومة المحلية المقصرين في أداء واجباتهم ومن تثبت عليهم تهم فساد مالية وإدارية، كاشفا في الوقت ذاته عن تسلم السوداني ملفات فساد خاصة بمحافظة كركوك.

وأجرى عبدالله اليوم زيارة إلى الأطراف والقوى السياسية من المكونات الكوردية والعربية والتركمانية في كركوك، وقال نائب رئيس المجلس في تصريح للصحفيين على هامش الزيارة، انه زيارته تأتي أن تطلع هذه القوى والأطراف على المواضيع المتعلقة بالمحافظة، واللقاءات المنعقدة مع بعثة الأمم المتحدة في العراق بهذا الشأن، والخطوات المتخذة لتطبيع الأوضاع في كركوك وخاصة بما يخص الأراضي الزراعية وكيفية تعويض المزارعين.

وأضاف أن لجنة المادة 140 من الدستور البرلمانية سيتم تفعليها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن موضوع ادارة المحافظة والخدمات كانت من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها مع تلك الأحزاب والقوى في كركوك اضافة الى مسألة انتخابات مجالس المحافظات والاستعدادات الجارية لإجرائها.

ولفت عبدالله إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضع ملفا خاصاً بالمحافظات وتم فعلا إقالة أحد رؤساء الحكومات المحلية، مبينا أن السوداني عيّن شخصا للإشراف على هذا الملف.

وتابع بالقول، "لقد سلمنا ملفات الفساد كاملة إلى رئيس مجلس الوزراء، وان الاخير أعتمد إجراءات لعزل واقالة المحافظين تتضمن بأن يتم ارسال 4 تقييمات إليه من قبل برلمانيين، وديوان الرقابة المالية، والتخطيط، والنزاهة"، مشيرا إلى ان ملفات تتعلق بمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري تم تسليمها الى تلك الجهات وسيصدر تقييمه على هذا الأساس.

و وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،في مطلع شهر شباط الجاري، على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، على خلفية تهم فساد مالي.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أصدر أمراً في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، يقضي بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان؛ لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة.

وفي اليوم التالي 11 كانون الثاني/ يناير، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن قيام محافظ الديوانيَّة زهير الشعلان بتوقيع عقود بتواريخ سابقة بعد قرار سحب يده من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرة الى ضبط نسخ مصدقة من أوليات العقود بعد قرار سحب اليد بأكثر من 17 مليار دينار.

كما قرر محمد شياع السوداني تكليف النائب الأول لمحافظة الديوانية فارس وناس عبد بتسيير شؤون المحافظة.