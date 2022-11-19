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نائب رئيس البرلمان يقترح على الحكومة الاتحادية إعداد الموازنة بالتنسيق مع الإقليم

Category: سیاسة

Date: 2022-11-19T13:47:08+0000
نائب رئيس البرلمان يقترح على الحكومة الاتحادية إعداد الموازنة بالتنسيق مع الإقليم

شفق نيوز/ أعلن شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن تقديمه مقترحا إلى الحكومة الاتحادية يتضمن التعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان في إعداد الموازنة المالية العامة للبلاد للسنة الحالية.

وقال عبدالله في تصريح للصحفيين من داخل مبنى المجلس "نأمل ألّا يتكرر بالموازنة ما حصل في السنوات السابقة"، مردفا بالقول "وجهنا مقترحا إلى الحكومة بأن يتم إعداد مشروع قانون الموازنة بالتعاون مع حكومة اقليم كوردستان من أجل التقليل من الخلافات حول الموازنة داخل البرلمان أثناء تمرير قانونها".

ان الحكومة الاتحادية جاهزة وحددت اللجنة المفاوضة وتنتظر قدوم وفد إقليم كوردستان لاستئناف الحوارات من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

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