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نائب رئيس البرلمان يعد بتطبيق قانون التدرج الطبي "البيطري" وزيادة الكوادر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T14:39:04+0000
نائب رئيس البرلمان يعد بتطبيق قانون التدرج الطبي "البيطري" وزيادة الكوادر

شفق نيوز/ وعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، يوم الأربعاء، بمخاطبة الجهات المعنية من أجل تطبيق قانون التدرج الطبي البيطري وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لزيادة الكوادر الطبية البيطرية في عموم البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الأطباء البيطريين في العراق، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، "بحث الموضوعات التي تتعلق بأهمية رعاية أصحاب الشهادات والإختصاصات والإستفادة من خبراتهم، وتعزيز دور الطبيب البيطري وإبراز أهميته في المحافظة على الصحة العامة وتنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن مناقشة قانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 والمعدل 2021".

وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس، على "الإهتمام بالكفاءات وإستثمار قدراتهم العلمية كموارد بشرية نوعية، والأطباء البيطريين لهم دور كبير في إنعاش الثروة الحيوانية وحماية المجتمع ورفع المستوى الإقتصادي للمربين".

ووعد بمخاطبة الجهات المعنية من أجل تطبيق قانون التدرج الطبي البيطري وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لزيادة الكوادر الطبية البيطرية في عموم البلاد.

وقبل أيام ذكر مدير عام دائرة البيطرة بوزارة الزراعة ثامر الخفاجي انه "لم يتعين أي طبيب بيطري منذ عام 1989 وحتى الان".

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