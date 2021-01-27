نائب رئيس البرلمان يطالب بتوسيع نطاق العمليات الاستباقية ضد داعش

شفق نيوز/ شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، يوم الاربعاء، على ان أمن العاصمة بغداد مرتبط بالمحافظات العراقية الأخرى وبالأمن الإقليمي والدولي، مطالباً بتوسيع نطاق العمليات الأمنية الاستباقية ضد تنظيم داعش.

وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير حضر اجتماعاً موسعاً مع رئاسة واعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية وعددا من القادة الأمنيين، للتباحث بشأن الخرق الأمني الأخير الذي شهدته العاصمة بغداد وراح ضحيته 32 قتيلاً و110 جرحى.

وقال الكعبي خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن "أمن العاصمة بغداد مرتبط بأمن باقي محافظات العراق وبالأمن الإقليمي والخارجي"، داعيا الى تكثيف الجهد الاستخباري وتوسيع نطاق العمليات الاستباقية ضد داعش ورفع مستوى التنسيق الأمني بين القطاعات المختلفة والتعاون الشعبي مع الاجهزة الأمنية لإفشال "المخططات الارهابية".

وأكد على وجوب الاسراع في استكمال التحقيق المتعلق بجريمة ساحة الطيران لكشف خيوط الجريمة ومحاسبة المقصرين.

وأشار البيان الى ان الكعبي استمع لرؤية القادة الأمنيين حول الخروقات الأمنية الأخيرة، والمعلومات التي كشفوها حول جريمة ساحة الطيران، فضلا عن استعراض العمليات التي يجري تنفيذها ضد عناصر داعش.

وشهدت العاصمة بغداد صباح يوم الخميس الماضي 21 كانون الثاني الجاري، تفجيراً انتحارياً مزدوجاً راح ضحيته أكثر من 140 شخصاً ما بين قتيل وجريح.