"نائب رئيس البرلمان" يشعل فتيل الخلاف داخل الإطار

شفق نيوز/ كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي الذي يضم كل القوى الشيعية عدا التيار الصدري يوم السبت، عن وجود خلافات بين ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح على تسمية المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان قيادة الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة نقاط الكتل داخل الإطار التي تؤهلهم لاختيار مرشحهم لمنصب نائب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء.

وأضاف المصدر؛ أن احتساب النقاط وفقا لعدد نواب كل كتلة سياسية داخل الإطار التنسيقي، وكل نائب يعتبر نقطة واحدة لصالح الكتلة السياسية.

و بشأن خلافات دولة القانون والفتح؛ بين المصدر؛ ان دولة القانون إذا أرادت الحصول على منصب رئيس الوزراء عليها التنازل عن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لصالح تحالف الفتح، وكذلك الفتح إذا أراد الحصول على منصب رئيس الوزراء عليه تنازل على منصب نائب رئيس البرلمان لصالح دولة القانون.

وقال مصدر مقرب من الصدر، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من يوم السبت؛ إن "الصدر سوف يمنع أي حكومة تشكل وفق منهج التوافق، وإن تحريك الشارع لمنع هذا الأمر، وارد جداً، إذا ما أقدم الإطار بشكل فعلي نحو تشكيل هكذا حكومة".