نائب رئيس البرلمان يدين "اعتداء" الجيش العراقي على الفلاحين الكورد في كركوك ويطالب السوداني بالتدخل

شفق نيوز/ أدان نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، يوم الأربعاء، "اعتداءات" الجيش العراقي على الفلاحين الكورد في كركوك، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بالتدخل الفوري والسيطرة على المؤسسات العسكرية داخل المحافظة.

وقال عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يدين بشدة الإعتداءات والتجاوزات المتكررة على الفلاحين الكورد ومنعهم من إستغلال أراضيهم في محافظة كركوك من قبل القيادات العسكرية للفرقة الثامنة في الجيش في محاولة لخلق المشاكل والأزمات بين المكونات".

وطالب عبدالله، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بـ"التدخل الفوري وإيقاف تلك الإعتداءات والسيطرة على المؤسسات العسكرية داخل المحافظة، ومنع إستخدام الجيش لصالح بعض الجهات"، مبيناً أن "ذلك يخالف القوانين والدستور، كما وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة القضية والوقوف على حيثيات الاعتداءات".

وتابع نائب رئيس البرلمان، "بالرغم من تواصلنا المستمر مع رئيس الوزراء وتدخله، إلا أن الاعتداءات من قبل الفرقة الثامنة مستمرة بهدف ترحيل الكورد وعودة الوافدين (البعثيين) وإسكانهم في المنطقة"، داعياً إلى "الإسراع في تشريع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل للحد من ظاهرة الإعتداءات والتجاوزات على الفلاحين الكورد والتركمان من أبناء المنطقة".