نائب رئيس البرلمان: موعد انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة غير معروف

صرح فرهاد الأتروشي نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء بأن موعد انعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة "غير معروف"، مرجعاً السبب في ذلك إلى استمرار الخلافات والمفاوضات بين الأطراف والقوى السياسية الشيعية والسنية.

وقال الأتروشي للصحفيين في مبنى البرلمان ببغداد، إن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لم يطلب رسميًا عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لحكومته.

يأتي هذا تزامناً مع توقع رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، في وقت سابق من صباح اليوم، تأجيل تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى الأسبوع المقبل، عازياً السبب في ذلك إلى التدخلات الدولية والإقليمية.

وأفادت تسريبات سياسية سابقة، لوكالة شفق نيوز، بأن الزيدي كان يعتزم عرض نحو 14 حقيبة وزارية على البرلمان لنيل الثقة، وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية على بعض الوزارات السيادية والأمنية، لاسيما النفط والدفاع، بالتزامن مع تداول أسماء مرشحين لعدد من الوزارات والمناصب العليا.

كما تحدثت مصادر نيابية عن اتفاق سياسي لتمرير حكومة علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الجاري، بعد تقديم المنهاج الوزاري إلى رئاسة البرلمان.

يُشار إلى أن الدستور العراقي يمنح رئيس الوزراء المكلف مدة 30 يوماً لتقديم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة. وكُلّف الزيدي بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لمحمد شياع السوداني.