نائب رئيس البرلمان: أمريكا قد تصدر قرارات سياسية واقتصادية جديدة تتعلق بالعراق

شفق نيوز/ صرّح شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم السبت، بأن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تصدر قرارات سياسية واقتصادية جديدة تتعلق بالعراق.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر علمي حول حاضر ومستقبل كركوك الذي انعقد في جامعة سوران في اقليم كوردستان.

وذكر عبدالله في كلمته، إن كركوك كانت دائما محلا للصراع بين الدول العظمى لما تتمتع به من ثراء في مواردها الفكرية والمعدنية والطبيعية، وبسبب موقعها واجهت دائما سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي.

وشدد أنه من واجب جميع الأطراف إعادة الحقوق لأصحابها في كركوك من أجل محو تأثير الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق.

وأكد عبدالله، إعادة مجلس النواب العراقي تفعيل لجنة المادة 140، وبالتالي إلغاء إرث نظام البعث ومحاولاته لتغيير التركيبة السكانية للمناطق المشمولة بتلك المادة.

كما أشار عبدالله الى اجرائه زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية حديثا وعودته صباح اليوم الى العراق، مبينا أن احدى القضايا التي ناقشها خلال تلك الزيارة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الهيئة الدينية في الولايات المتحدة قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وانهم ينظرون الى تلك المناطق بأهمية بالغة.

وتابع نائب رئيس مجلس النواب، إن الإدارة الأميركية الجديدة قد تصدر عدة قرارات سياسية واقتصادية جديدة تتعلق بالعراق والولايات المتحدة، وهو ما تمت مناقشته عدة مرات مع الحكومة الاتحادية.