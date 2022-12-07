نائب رئيس البرلمان: خطر الفاسدين بات يهدد جميع مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية

شفق نيوز/ أكّد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء، أن خطر الفاسدين بات يهدد جميع مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية.

وقال المندلاوي، إن مجلس النواب داعم وبقوة للقرارات الشجاعة الصادرة من كافة المؤسسات والجهات الرقابية لردع الفاسدين؛ من أجل حفظ المال العام وإحداث تنمية مستدامة حقيقية وتقديم الخدمات للشعب.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي (حيدر حنون) ، إلى استثمار الطاقات المخلصة والوطنية في هيئة النزاهة لمجابهة الفاسدين، واعتماد الشفافية في إدارة الملفات المهمة، وإشراك المواطنين في هذه المعركة؛ لتنمية ثقافة مجتمعية وإدارية تقدّر الاستقامة والنزاهة".

وذكر بيان صادر عن المندلاوي انه جرى خلال اللقاء بحثُ عدد من الأمور ومنها، متابعة قضية سرقة القرن، والتأكيد على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرقابية، وإيقاف هدر الأموال العامة, وتشديد العقوبات على المفسدين، والتنسيق مع مجلس النواب بما يُسهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.