نائب رئيس البرلمان: المرحلة المقبلة هي الأخطر على العراق

شفق نيوز/ وصف حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الأحد مرحلة ما قبل وبعد الانتخابات التشريعية بأنها "الأخطر" على العراق.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الكندي ببغداد اولريك شانون , و كولن ليك رئيس القسم السياسي، و ديار الخياط مستشار الشؤون السياسية والاعلام.

وقال الكعبي خلال اللقاء، ان المرحلة المقبلة تعد من بين اخطر المراحل التي يمر بها البلد ويجب علينا انجاح هذه التجربة الديمقراطية الرائدة في عموم المنطقة والتي تحظى برغبة اممية لتحقيقها , وهذا التحول مرهون بحجم الوعي والايمان بهذا النمط من الحكم سواء للفرد او الحزب او المنظومة السياسية ككل وحتى المجتمع الدولي القادر على انجاح او افشال التجربة "

ودعا الكعبي المجتمع الدولي بالمساهمة في تعزيز ونشر المفاهيم الديمقراطية في عموم بلدان العالم كونه النظام الوحيد القادر على انهاء الدكتاتورية والعنف والتشدد , مؤكدا ان العراق يسعى حاليا لتطوير علاقاته مع كندا وجميع دول العالم وان تبنى هذه العلاقات وفق اسس المصالح المشتركة ورفاهية الشعوب .