نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بتغيير القيادات في نينوى بعد قصف خبات

شفق نيوز/ دان نائب رئيس البرلمان العراقي شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، القصف الذي استهدف قضاء خبات في أربيل بصواريخ امس، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المقصرين وإجراء تغيير للقيادات الأمنية والعسكرية في نينوى.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قصف قضاء خبات في محافظة أربيل بصواريخ أطلقت من ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية شرق الموصل، مشيراً إلى أن تلك الصواريخ قد سقطت قرب نهر بادينان كانت تستهدف مصفى شركة كار ولم تحدث أضرار بشرية لكن ماجرى خرق أمني كبير لايمكن السكوت عنه، وهو ضرب متعمد للبنى التحتية لملف الطاقة في العراق.

واضاف أن "قصف قضاء خبات في أربيل بصواريخ مدان وبشدة، ونطالب القائد العام بمحاسبة المقصرين وإجراء تغيير للقيادات الأمنية والعسكرية في نينوي لأنهم فشلوا في ضبط الأمن ولم يمنعوا من تكرار الخروقات، مع وجود مجاميع مسلحة منفلتة خارجة عن القانون تتحرك للأسف بكل حرية داخل المحافظة".

وأكدعبد الله على أن مجلس النواب سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لإستجواب القادة بسبب إستمرار العمليات الإرهابية في محافظة نينوى، مشددا على ضرورة مراجعة الملف الأمني والتقييم الميداني والقيام بالتنسيق الأمني والعسكري العالي مستوى بين القوات في أقليم كوردستان والقوات العسكرية في الحكومة الإتحادية لسد الفراغات ومسك الأرض ومنع العمليات الإرهابية والقضاء على ماتبقى من أوكار الإرهابيين في عموم محافظة نينوى.

ودعا مجلس الأمن في إقليم كوردستان، أمس الأحد، بغداد إلى تطهير منطقة في سهل نينوى، وقال إنها أصبحت منطلقاً للهجمات الصاروخية على الإقليم.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أكدت تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة كار النفطية لاستهداف صاروخي في قضاء خبات التابعة لأربيل في إقليم كوردستان.

واتهمت الخلية من اسمتهم بعصابات الإرهاب والجريمة بالوقوف خلف الهجوم، "الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية".