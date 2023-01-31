نائب رئيس البرلمان العراقي يحث على كشف "أذرع" متورطة باغتيال المهندس وسليماني

شفق نيوز/ حث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، على كشف "الذراع" المتورطة بحادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذين قضيا بضربة امريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع 2020.

جاء ذلك خلال استقباله في مبنى مجلس النواب، وفداً ايرانياً برئاسة كاظم غريب آبادي معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان، والسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، بحضور عددٍ من رؤساء الكتل النيابية واعضاء مجلس النواب العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب المندلاوي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد نائب رئيس البرلمان العراقي؛ على "ضرورة استكمال التحقيقات المتعلقة بجريمة الاغتيال النكراء بحق قادة الانتصار ورفاقهم في بغداد، وكشف الأذرع التي تورطت و أدّت إلى حادثة الاستشهاد الأليمة والغادرة، لملاحقتها ومحاسبتها محلياً ودولياً".

وأشاد النائب الأول بـ"المواقف الإيرانية المشرّفة خلال معركة العراق ضد عصابات داعش الارهابية، وما قدّمته من دعمٍ معنويٍ ولوجستيٍ وتضحياتٍ جسام، فيما ركّز على أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ، وتفعيل العلاقات الثنائية على الصُعد البرلمانية والاقتصادية والسياسية والقضائية، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية".

وجرى خلال الاجتماع مناقشةُ عددٍ من الملفات المهمة، بينها المياه والغاز، وتشكيل لجنةٍ اقتصاديةٍ مشتركةٍ ، وتفعيل لجان الصداقة ومذكرات التفاهم، ومتابعة ملف تدويل الجرائم الإرهابية دولياً، بحسب البيان.