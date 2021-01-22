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نائب رئيس اقليم كوردستان: العملية الانتخابية في العراق لم تكن عاملاً للرفاهية

Category: سیاسة

Date: 2021-01-22T09:40:18+0000
نائب رئيس اقليم كوردستان: العملية الانتخابية في العراق لم تكن عاملاً للرفاهية

شفق نيوز/ انتقد شيخ جعفر شيخ مصطفى النائب الاول لرئيس اقليم كوردستان يوم الجمعة احتدام التنافس المبكر بين الاحزاب والجهات السياسية العراقية مع تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في البلاد.

وقال شيخ مصطفى في سلسلة تغريدات على "تويتر" ان "العراق ومن الناحية السياسية يعيش اوضاعا غير مستقرة، وحاليا باتت الانتخابات احدى المواضيع الساخنة التي تشغل المحافل السياسية".

واضاف ان "الدستور نص على تشكيل الدولة العراقية وفق أُسس المواطنة والديمقراطية والاتحادية والتعددية ولكن المعطيات تؤشر خلاف ذلك كله باعتماد العرقية والطائفية في العراق"، مردفا بالقول ان هذه السياسة ولّدت وضعاً غير مستقر في البلاد.

وتابع شيخ مصطفى بالقول ان الانتخابات في كل البلدان هي محصلة للديمقراطية والحرية، وان التنافس بين الاطراف السياسية للوصول الى السلطة يستند على اساس تقديم الخدمات، ولكن العملية الاتخابية في العراق لم تكن عاملا لرفاهية الشعب.

وصوت مجلس الوزراء العراقي وبالاجماع في جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء 19 من شهر كانون الثاني الجاري، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.

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