نائب: خلافات كتل الحكومة عطلت البرلمان وعرقلت التصويت على قوانين مهمة

شفق نيوز – بغداد

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، يوم الثلاثاء، أن الخلافات بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تقف وراء تعطيل عمل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الخلافات أعاقت التصويت على عدد من القرارات المهمة، أبرزها قانون الموازنة الاتحادية وقانون الحشد الشعبي.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "عمل مجلس النواب سيقتصر خلال الفترة المقبلة على حضور الجلسات فقط، بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية، كما أن هناك ديون للمصارف على الدولة لم تتم معالجتها".

وبين أن "غياب الاتفاق بين قادة الكتل قد يؤدي إلى عدم انعقاد الجلسات من الأساس إذا استمر الخلاف".

وأضاف الموسوي أن "غياب الاستجوابات في هذه المرحلة يعود إلى هذه الخلافات أيضاً، فضلاً عن أن الحكومة نفسها باتت سبباً إضافياً في تعطيل عمل البرلمان"، لافتاً إلى أن "الدعاية الانتخابية خرجت عن إطار القانون عبر استخدام المال السياسي في ظل عدم انعقاد الجلسات، والضحية في نهاية المطاف هو الشعب".

هذا وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، يوم الثلاثاء، عن تطورات قانون هيكلية الحشد الشعبي، متوقعاً تمريره في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي خلال شهر رمضان"، مشيراً إلى أن "القانون سيكون من أولويات المجلس في الفترة المقبلة".