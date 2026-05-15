نائب آخر ينضم للمنسحبين من ائتلاف السوداني

أعلن النائب عمار يوسف، اليوم الجمعة، انسحابه من ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، مؤكداً في الوقت ذاته استمراره ضمن تحالف العقد الوطني رئاسة فالح الفياض.

وقال يوسف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يتمسك بمبادئ الشراكة الوطنية والعمل السياسي المسؤول، ويدعم الاستقرار السياسي والمؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح الشعب العراقي وتطلعاته في الأمن والخدمات والتنمية.

وأضاف أن قراره بالانسحاب من ائتلاف الإعمار والتنمية يأتي مع مواصلة العمل ضمن تحالف العقد الوطني، "إيماناً بقراراته الهادفة لاحترام المواقف والخيارات السياسية".

وأكد يوسف ضرورة العمل المشترك خلال المرحلة الحالية بعيداً عن الانقسامات التي قد تؤثر على مسار العمل الحكومي والبرلماني.

وجدد النائب دعمه "للمسارات التي تسهم في تعزيز الاستقرار وحماية حقوق المواطنين"، والعمل على تنفيذ البرامج الخدمية بالشراكة لتلبية احتياجات أبناء الشعب في مختلف المحافظات.

وأعلنت كتلة العقد الوطني التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وحركة "سومريون" برئاسة وزير العمل السابق أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، انسحابهما من ائتلاف "الإعمار والتنمية"، فيما عزتا السبب بذلك إلى ممارسة التهميش والإقصاء بحقهما.

وذكرت الكتلتان في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز، أنهما تعلنان انسحابهما "على خلفية ما جرى خلال جلسة يوم أمس، من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، في ممارسات لا تنسجم مع المبادئ الديمقراطية ولا مع روح الشراكة الوطنية التي يُفترض أن تحكم العمل البرلماني".