نائب: جلسة اليوم لم يكتمل نصابها والتصويت على الدرجات الخاصة غير قانوني

شفق نيوز/ انتقد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل علاء الحيدري، يوم الاثنين، إضافة فقرة التصويت على الدرجات الخاصة، ضمن أعمال جلسة البرلمان اليوم، مؤكداً أن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب، والتصويت غير قانوني.

وقال الحيدري، لوكالة شفق نيوز، إن "ما حدث في جلسة اليوم غير قانوني على اعتبار الجلسة غير مكتملة النصاب، وإن رئاسة المجلس أضافت فقرة على جدول الأعمال، تخص التصويت على بعض الدرجات الخاصة".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية للتعيين ولا تكييف الوضع الوظيفي للموظفين، ولا يستطيع إرسال قانون الخدمة المدنية، ولا يقدر كذلك على إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان".

وبين أن "مجلس النواب صوت على الدرجات الخاصة لكن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب وعدد الحاضرين لا يكفي، والتصويت بالأصالة كان على رئيس هيئة الحج والعمرة، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ومسؤول في وزارة الكهرباء".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، وكان ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم الإعلان عنه، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جانب قراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الأخرى، بما في ذلك التعديل الأول لقانون وزارة التربية.